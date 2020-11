Projeto 'Chegou a minha vez' realiza Aulão em Cabo Frio Elisangela Dias

Por Juarez Volotão

Publicado 21/11/2020 09:32

Cabo Frio - No último sábado, dia 14 de novembro, foi realizado no município de Cabo Frio um Aulão do Projeto 'Chegou a Minha Vez', que tem por objetivo a qualificação profissional, principalmente de pessoas que se encontram desempregadas e hoje não possuem condições financeiras para arcar com os custos de um curso, mas têm muito interesse de retornarem ou ingressarem no mercado de trabalho.

O Aulão foi realizado pelo 'Instituto Fome de Pão Sede de Deus', através de sua presidente Elisangela Dias, idealizadora do projeto, e ocorreu no Hotel Paradiso Corporate, com início às 8 horas.

A atividade teve como pauta o Posicionamento no mercado de trabalho, Comunicação Eficiente e Saúde e Segurança no Trabalho, temas lecionados pelas profissionais Pâmela Azevedo e Lorena Serpa, da empresa de Assessoria, Capacitação e Treinamento Palô Expandindo Potencialidades, num dia de muito aprendizado e expansão das competências.

Publicidade

Projeto 'Chegou a minha vez' realiza Aulão em Cabo Frio Elisangela Dias

O dia de aula ainda contou com a participação da Heloisa Araújo, deficiente visual, Graduada em Português e Literatura, Pós graduada em Psicomotricidade e Especialização na área da deficiência visual, que trouxe para todos a importância de lutar pelos seus sonhos e ideias, sem se deixar abater pelas dificuldades. Heloisa compartilhou um pouco de sua linda história de superação com muita alegria e simpatia evidenciando a importância da diversidade no ambiente de trabalho. Também participou da atividade o mestre sensei Bruno Evódio, que trouxe para os participantes os benefícios do Karatê para a saúde e para manter o equilíbrio no dia a dia.

Publicidade

Foi maravilhoso!

Desde o início do projeto, no dia 20 de outubro de 2020 e com término previsto para março de 2021, os alunos e as alunas têm sido provocados ao pensamento crítico, sobre a importância de voltar a sonhar, planejar, criar metas e propósitos em suas vidas, além de conteúdos disciplinares e didáticos que têm proporcionado um novo começo para muitos que ali estão.

Publicidade

Muitas empresas já têm procurado por currículos dos alunos e das alunas que estão estudando no Projeto para oferecer uma oportunidade de trabalho, sabendo que esses estão num processo de descortinamento. Inclusive após a aula, uma funcionária do hotel, Carolina, solicitou à Elisangela Dias que 2 alunas fossem indicadas para ser entrevistadas para vaga de Recepcionista.

Depoimentos:

Publicidade

A receptividade e a resposta dos alunos com o aulão não poderia ter sido mais produtiva e gratificante: 'Muito obrigada por mais uma super Aula!', 'Foi muito bom, muito gratificante!', disseram alguns.

'Aulão maravilhoso. Professoras sensacionais. Café maravilhoso. Parabéns', afirmou um aluno do projeto 'Chegou a minha vez'.

'Eu amei, só tenho a agradecer a todos vocês. De coração. Obrigada por todas essas oportunidades para ampliar nosso conhecimento', disse outro que participou do aulão.

Projeto 'Chegou a minha vez' realiza Aulão em Cabo Frio Elisangela Dias

Publicidade

A Dra. Cirlene Zimmermann, do Ministério Público do Trabalho em Cabo Frio, responsável pela destinação dos valores que estão custeando a realização da primeira edição destacou que "o MPT apoia o projeto Chegou a Minha Vez porque acredita no seu poder de transformação social".

"Foi um momento marcante e acreditamos que as vidas dessas pessoas jamais serão as mesmas", disse Diego Medeiros, vice presidente do Instituto Fome de Pão, Sede de Deus.