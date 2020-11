Dr. Adriano do DEM, Prefeito de Cabo Frio Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 23/11/2020 08:10

Cabo Frio - Mais um feriado com a cidade lotada e o município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro foi tomado por uma onda de boatos que davam conta de um novo fechamento do comércio e um suposto lockdown. A notícia correu os quatro cantos da cidade, atemorizando empresários e funcionários, já que o último fechamento do comércio durou cerca de três meses e gerou milhares de demissões e falência em Cabo Frio.

Procurado pelo O Dia, o Prefeito de Cabo Frio, Dr. Adriano, negou os boatos acerca do lockdown: 'O decreto vai até o dia 30 de dezembro. Qualquer coisa além disso é com o novo Prefeito eleito', afirma, se referindo a José Bonifácio, do PDT, que assume a Prefeitura da cidade em janeiro.