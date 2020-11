Lançado em Cabo Frio o portal Trabalha Já com vagas de emprego da Região dos Lagos Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 23/11/2020 08:09 | Atualizado 23/11/2020 08:29

Cabo Frio - Foi lançado em Cabo Frio o portal 'Trabalha Já', com divulgação diária de vagas de emprego da cidade e da Região dos Lagos, pensando nos jovens e naqueles que estão em busca da sua primeira vaga, da primeira oportunidade de trabalho, ou dos que precisam regressar ao mercado, mas que tem dificuldade de conseguir ser contratado e até mesmo, de ir até um balcão de empregos devido aos custos de passagens e cópias de currículos e documentações.

O portal tem o jovem Leo Hezer como idealizador, que há 1 ano vem desenvolvendo um projeto de balcão de empregos na região: 'Muitas pessoas em Cabo Frio não tem condições financeiras para ir aos centros comerciais da cidade todos os dias, passagens, currículos e tempo custam muito para os mais necessitados, então tive a ideia de facilitar isso e de ajudar essas pessoas. Depois de passar por três empregos, há uns 2 anos, eu tive a ideia de melhorar e fazer a ponte entre a relação de contratação entre empregadores e empregados de forma mais eficiente e também viver financeiramente dessa ideia', declara o jovem empreendedor.

O projeto visa trazer maior satisfação para o contratante e o contratado, com a filtragem do melhor perfil para determinada empresa, função ou vaga, tornando o mercado de trabalho mais sincronizado e atento ao perfil certo que a empresa necessita. Sobre a seleção das vagas e das empresas que divulgam, Leo Hezer explica que existem duas opções: 'A primeira é a expressa, nós divulgamos as vagas e a empresa recebe o contato do candidato diretamente a ela, caso ela tenha um RH interno ou responsável. A segunda opção, a gente faz todo o processo de head hunter para a empresa, nós selecionamos de acordo com a exigência da empresa e entregamos o resultado com o maior filtro possível e desejado', afirma.

O portal 'Trabalha Já' é uma nova etapa para o balcão de empregos, lançado há 1 ano por Leo Hezer, trazendo mais uma opção para o cidadão que busca e procura uma vaga de emprego, com facilidade no acesso ao sistema e com ferramentas que possam auxiliar, e ajudar, os que procuram a inserção no mercado de trabalho com informações acerca do comportamento na hora da entrevista, postura, modelo de currículo, como fazer, ações que geram valor no trabalho e ainda, capacitações e qualificações que possam agregar valor profissional e dar um upgrade em seu currículo.