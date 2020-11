Prefeitura de Cabo Frio cria comissão de transição Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Cabo Frio - O atual prefeito de Cabo frio, Dr. Adriano Moreno, recebeu na manhã desta terça-feira (24) o prefeito eleito José Bonifácio (PDT), para iniciar o processo de transição da administração. Bonifácio esteve acompanhado da futura vice-prefeita; e do ex-prefeito e ex-vereador Aquiles Barreto, que foram recebidos por Dr. Adriano, pela procuradora do município, Renata Granha; e pelo secretário de Fazenda, Bruno Aragutti.



Durante mais de duas horas, Adriano e José Bonifácio conversaram a respeito da situação atual do município. Dentre os assuntos discutidos, estiveram na pauta a dívida de mais de R$ 1 bilhão, herdada de administrações anteriores; do patrimônio adquirido nos últimos dois anos; além de informações sobre saúde, mobilidade urbana e de outras áreas.



“Herdamos uma dívida de mais de R$ 1 bilhão, mas vamos entregar a prefeitura com um patrimônio consolidado, como a saúde reformulada e com os salários escalonados, mas pagos dentro do mês”, disse o prefeito Dr. Adriano Moreno.



José Bonifácio brincou dizendo “se eu soubesse o tamanho dessa dívida, não tinha me candidatado”. O prefeito eleito reiterou que precisa das informações da área da Saúde, principalmente dos postos de atendimento que funcionam no sistema de plantão 24 horas. Zé, como é conhecido, também pediu para saber a situação dos funcionários da prefeitura e da secretaria da Fazenda.



“Ainda não montei minha equipe de transição, vou ler o documento que recebi agora e depois passo os nomes. Vamos entrar devagar na prefeitura”, disse o futuro prefeito, que assume dia 1º de janeiro. Quanto ao réveillon, José Bonifácio disse que a sua equipe não irá fazer queima de fogos (“só se o Adriano quiser fazer”). Já o atual prefeito declarou que o decreto nº 6390, publicado no dia 18 de novembro, está valendo até o dia 31 de dezembro deste ano, e ressaltou: “os números da COVID-19 não permitem festa na cidade”.



Depois da reunião, a comitiva do prefeito eleito fez uma visita guiada ao prédio da prefeitura, na companhia do Dr. Adriano e de vários secretários. A comitiva conheceu a sala que foi disponibilizada no prédio para a equipe de transição.