Renovação de matrículas da rede municipal de Cabo Frio inicia nesta quinta-feira (26) Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 09:15

Cabo Frio - A Secretaria de Educação de Cabo Frio (Seme) inicia, nesta quinta-feira (26), o período de renovação de matrículas para o ano letivo de 2021. O procedimento é destinado aos estudantes da Educação Infantil e dos Ensinos Fundamental e Médio, em todas as modalidades oferecidas pela rede municipal. A ação acontecerá até o dia 16 de dezembro, obedecendo às normas e aos procedimentos estabelecidos pela Resolução n.º 13, que pode ser acessada em https://www.semecabofrio.rj.gov.br/semecabofrio/wp-content/uploads/2020/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SEMEn.%C2%BA-13-1.pdf



Por conta da pandemia do coronavírus, a presença dos responsáveis, ou alunos maiores de 18 anos, será dispensada para a realização do processo. A renovação da matrícula de todos os estudantes será efetuada pelas escolas, por meio do Sistema de Gestão e Tecnologia Educacional (Sigete). Aqueles que optarem em não permanecer na rede municipal de ensino deverão informar a decisão à unidade escolar a qual pertencem, presencialmente, ou pelos canais disponibilizados.



A assinatura do requerimento da matrícula e a entrega de documentações pendentes serão feitas no retorno às atividades presenciais, que será previamente divulgado quando estiver autorizado pelos órgãos competentes.