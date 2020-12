Dr. Adriano, Prefeito de Cabo Frio, fala de décimo terceiro, pagamento dos servidores e faz um balanço do seu Governo Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 15:07

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio protocolou junto ao Ministério Público, nesta terça-feira (22), a entrega de documentação relativa as ações promovidas na administração do prefeito Dr. Adriano Moreno, desde sua posse, em 19 de julho de 2018.



Cada secretaria municipal, além das duas autarquias (Comsercaf e Ibascaf) produziu um relatório de atividades, além de um inventário com tudo que está patrimoniado e de responsabilidade de cada pasta.



A iniciativa é pioneira no município e tem como objetivo fornecer o máximo de informações e de transparência nas ações da administração. Além da entrega ao MP, os relatórios também foram entregues à equipe de transição da administração do futuro prefeito José Bonifácio, que assume o cargo em 1º de janeiro de 2021.