Casa do Empreendedor faz último atendimento de 2020 em Tamoios Secretaria de Fazenda - Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 15:07

Cabo Frio - Durante o ano de 2020, a equipe da Casa do Empreendedor, órgão ligado à Secretaria de Fazenda de Cabo Frio se revezou uma vez por semana para realizar plantões que auxiliam microempreendedores e aos interessados em formalizar empresas, quando são fornecidas orientações a respeito do Microempreendedor Individual (MEI) e esclarecimento de dúvidas de como viabilizar o funcionamento de micro e pequenas empresas.



Na quarta-feira (23), uma equipe, liderada pelo responsável da Casa do Empreendedor, Clésio Guimarães, fez o último plantão do ano de 2020 (foto), com solicitação dos presentes para que no ano de 2021, os atendimentos no Segundo Distrito continuem aos microempreendedores.



“Quando direcionamos ao distrito de Tamoios as ações da Casa do Empreendedor, não imaginávamos a grande receptividade que teríamos por parte dos “Micro Empreendedores” daquela região. Percebemos que mesmo com a possibilidade de acessar os serviços através da internet, os novos empreendedores necessitavam de um atendimento presencial. Foi o que fizemos. E podemos encerrar este ano com a sensação do dever cumprido, no espírito da missão da nossa “Casa”: Semear empresas é a nossa missão”, disse Clésio.



A Casa do Empreendedor conta com um Portal http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casa-empreendedor/

onde o Micro Empreendedor pode acessar e tirar suas dúvidas. Para obter maiores informações também pode enviar email para casadoempreendedor@fazenda.cabofrio.rj.gov.br.



A Secretaria de Fazenda do 2º distrito, fica no Centro Administrativo, Loja 7, Bloco A, no Shopping UnaPark, em Unamar.