Publicado 28/12/2020 14:42

Cabo Frio - Visando a sustentabilidade, cuidados com a natureza e promover maior modernização dos trabalhos administrativos, a Prefeitura de Cabo Frio, através da Secretaria Municipal de Fazenda, lançou o IPTU 2021 100% online através do site fazenda.cabofrio.rj.gov.br/iptu, a partir de 2 de janeiro de 2021.





Para aproveitar o desconto de 10% no pagamento da cota única, o contribuinte terá até o dia 29 de janeiro. Se o pagamento a vista for feito até o dia 10 de fevereiro, o percentual cai para 7%. E para 5% de desconto para quem fizer o pagamento em cota única até o dia 19 de fevereiro - data da primeira parcela para aqueles que quiserem parcelar em até 11 vezes - com as parcelas vencendo sempre até dia 20 de cada mês.



COMO EMITIR MEU IPTU ONLINE?



Desabilite o bloqueador de pop-up do seu navegador.

Acesse o site: fazenda.cabofrio.rj.gov.br/iptu

No menu Serviços, clique em IPTU

Clique em "Acesse aqui a 2ª Via do IPTU"

Informe sua Inscrição Cadastral

Escolha a opção de pagamento e clique em Baixar Guia(s) ou Imprimir Guia(s)



O contribuinte também tem a opção de imprimir a cota única com 10% de desconto na sede da Secretaria de Fazenda, que conta com estrutura de autoatendimento com três terminais e auxílio de orientadores.



No primeiro distrito fica na Rua Major Belegard, 395, no Centro. No segundo distrito, no Centro Administrativo de Tamoios (Shopping UnaPark). O horário de funcionamento nos dois locais é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.