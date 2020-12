Museu do Sal cultua a memória da indústria salineira na Região dos Lagos Assessoria

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 15:12

Cabo Frio - Instalado às margens da RJ-140, em São Pedro da Aldeia na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, o 'Museu Regional do Sal Manoel Maria Mattos' visa cultuar e preservar a memória da indústria salineira na Região, tradição praticamente extinta nas últimas décadas. A instalação definitiva é fruto de uma longa luta, iniciada em 1993, e só vencida recentemente, no ano de 2013. O Museu vai mostrar aos visitantes imagens e objetos com as formas de produção dessa indústria e cultura do sal, que teve seu auge nas décadas de 50 e 60, com declínio iniciado nos anos 70.

O Museu Regional do Sal vai contar com sala de vídeo e de exposição de objetos referentes às salinas, como rodos, moinhos, carrinhos e outros, além da estátua de um salineiro em tamanho natural.

O prefeito Cláudio Chumbinho contou que não pensou duas vezes ao conhecer o projeto do museu e tratou de legalizar a doação do imóvel da família Mattos: 'Vários outros prefeitos conheceram esse projeto, mas não tocaram adiante. Queria deixar aqui meu agradecimento a Jacy e a todos que colaboraram para esse empreendimento. Acredito que vamos deixar um legado histórico e cultural para futuras gerações e muitos que jamais viram uma salina', afirma o prefeito em exercício de São Pedro da Aldeia.

O secretário adjunto de Turismo, Luiz Carlos Rocha, que acompanhou de perto a obra, informou que a pandemia do coronavírus alterou o cronograma da obra, mas as equipes trabalharam sábados e feriados para concluir o projeto: ' Tivemos um ano mais complicado, com a pandemia gerando alguns atrasos, mas caminhamos a passos rápidos nessa fase final, com as equipes trabalhando de segunda a sábado, inclusive no feriado municipal', pontuou o secretário.

O Museu foi construído em área doada pelo empresário Jacy Mattos, herdeiro dos pioneiros da indústria salineira na região. Ele participou ativamente das etapas de organização do novo ponto turístico e cultural da cidade: ' Estou muito feliz por ter colaborado para a realização desse sonho e estou seguro que meu avô e meu pai estão muito orgulhosos dessa minha decisão que, de certa maneira, representa uma forma de agradecimento à sociedade que nos recebeu de braços abertos e nos adotou, desde a nossa chegada de Portugal, há mais de um século. Estou ansioso pela inauguração', afirmou o herdeiro.