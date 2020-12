Cabo Frio tem mais R$ 3,5 milhões de ICMS bloqueados pela Justiça e isso compromete o Pagamento dos Servidores Imagem de internet

Por O Dia

Cabo Frio - A bruxa está solta no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, pelo menos na questão financeiro administrativa. A Secretaria Municipal de Fazenda informou nesta terça-feira (29) que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), realizou novas retenções do valor transferido pelo Governo do Estado à Prefeitura de Cabo Frio, referente a repasses do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



Em uma semana, mais de R$ 5 milhões foram bloqueados das contas da Prefeitura. No dia 22, a retenção foi no valor de R$ 4.142.628,91. Nesta terça (29), o montante bloqueado foi de R$ 1.000.514,12.

Os sucessivos bloqueios judiciais impedem a Prefeitura de Cabo Frio de honrar os seus compromissos com pagamentos, como o 13º salário dos servidores.



Somente no período que vai de agosto a dezembro de 2020, foram mais de R$ 27,5 milhões de repasses retidos, sendo R$ 19.113.715,02 de ICMS e R$ 8.444.962,36 da verba da Lei Complementar 151/2015.

De acordo com a Procuradoria-Geral do município, a Justiça vem bloqueando esses recursos sistematicamente de Cabo Frio, sob a alegação do pagamento de precatórios, que são dívidas da Prefeitura herdadas de governos passados.



A preocupação da atual administração é com o pagamento dos salários de servidores efetivos, contratados e comissionados, além dos pagamentos dos fornecedores de bens e de serviços.