Novas instalações do Hospital Municipal de Tamoios serão entregues nesta quarta-feira

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 09:53

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio marcou para esta quarta-feira (30) a solenidade de apresentação das novas instalações do Hospital Municipal de Tamoios. A cerimônia, com a presença do secretário de Saúde, Dr. Bruno Alpacino, está marcada para as 15h.



A Secretaria Municipal de Saúde dotou a unidade com 10 leitos de unidades de pacientes graves (UPG) para atendimento de pacientes com sintomas da COVID-19, além de uma área de isolamento, que estarão funcionando a partir de janeiro de 2021.



O Hospital Municipal de Tamoios foi totalmente reformado. Além de novas instalações elétricas e hidráulicas, a unidade terá um setor de exames de imagem que está pronto para entrar em funcionamento, dependendo somente da atuação da concessionária de energia elétrica, que precisa fazer uma instalação específica na área externa do prédio.



Pensando também no bem-estar e na pronta recuperação dos pacientes internados, o prédio tem uma nova área de convivência, com grama sintética, bancos e acomodações para os momentos de banho de sol. Novos equipamentos também serão entregues à população.



"A unidade era usada como hospital, mas as dependências não correspondiam a esta denominação. Agora sim, temos condição de dizer que é um hospital. As dependências onde os servidores descansam também receberam a atenção da Secretaria de Saúde. Os leitos de UPG, depois da pandemia, podem ficar disponíveis para atender pacientes de outras patologias. Pela vez, os moradores de Tamoios terão um atendimento de saúde com dignidade", declarou Alpacino.



Com a entrega do Hospital Municipal de Tamoios, a atual administração municipal finaliza as ações na saúde com um ciclo que contou com importantes ações, tais como as reformas da UPA de Tamoios, do PAM de São Cristóvão, do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (com abertura de 12 leitos de UPG) e de várias unidades de saúde nos bairros.