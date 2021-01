Rio tem 376 oportunidades de emprego; Confira Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 10:23

Cabo Frio - Um recente levantamento feito pela Firjan e divulgado através da plataforma Retratos Regionais aponta que a Região dos Lagos recuperou, de julho a novembro, 42% dos postos de trabalho perdidos entre março e junho, meses mais afetados pelas medidas de combate à pandemia e pelas incertezas em relação à economia. O mês de novembro, inclusive, foi o quinto mês consecutivo de saldo positivo de contratações, quando considerados todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). Cabo Frio (+ 1.067) e Búzios (+712) são os municípios com os melhores desempenhos no período de julho a novembro.



No mês de novembro, o comércio liderou as contratações na região (+806) e o setor de serviços abriu 751 novos postos de trabalho. No acumulado entre julho e novembro, o melhor índice de recuperação de empregos na Região dos Lagos é do comércio (60%), seguido do setor de serviços (38%). O recorte contempla os municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim.





Análise estadual



Em novembro, o estado do Rio de Janeiro apresentou o quarto mês consecutivo de saldo positivo nos quatro setores econômicos. O resultado do mês (+32.673) chama atenção pela intensidade: as vagas geradas em novembro ultrapassam o resultado acumulado em outubro (+16.089), setembro (+9.449) e agosto (5.230). Todas as regiões do estado do Rio apresentaram saldo positivo de contratações, quando considerados todos os setores econômicos. A Capital foi a principal contratante, com 16.226 novas vagas abertas, seguida pela Baixada (+5.721), Leste Fluminense (+5.302) e Sul (+2.628).