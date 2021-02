Por Renata Cristiane

- A ausência do sol batendo forte na ‘cuca’ ao som de marchinhas de Carnaval não fez com que os turistas deixassem de lotar as areias da Praia do Forte, em Cabo Frio, nesta segunda-feira (15) de Carnaval em meio à pandemia do coronavírus.Pela manhã, apesar do dia amanhecer chuviscando, os banhistas aproveitaram o mormaço e o mar calmo, mas, conforme a previsão do tempo indicou, a chuva começou no início da tarde. Isso acontece devido a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica, que deixa o tempo fica instável. A atuação de uma frente fria de baixa intensidade e a disponibilidade de umidade proporcionam a formação de nuvens, deixando o céu encoberto, variando para nublado. A temperatura máxima chega a 30°C e a mínima fica em 21ºC.Pela orla o fluxo de pessoas também é intenso durante o dia e a noite. Infelizmente, pode-se observar que entre dez pessoas, apenas três usam máscara.