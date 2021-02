Por Renata Cristiane

Publicado 16/02/2021 13:29 | Atualizado 16/02/2021 13:46

Cabo Frio - Cena de guerra na madrugada de domingo para segunda-feira de Carnaval, em plena orla da Praia do Forte, o principal cartão postal de Cabo Frio. A prefeitura precisou contar com a Polícia Militar e equipe da ROMU (Ronda Municipal), usando escudos e bomba de efeito moral para tentar dispersar a aglomeração no local mais badalado da cidade.

A avenida, habitualmente é passarela de desfiles de blocos de carnavalescos, o que não aconteceu esse ano, por causa da pandemia. Com 100% do efetivo nas ruas, conforme anunciado na última sexta-feira (12), a Prefeitura de Cabo Frio teve um feriado prolongado de abarrotado de ocorrências.



Festas clandestinas foram interrompidas, aglomeração na Praia do Forte foi dispersada com bomba e diversos estabelecimentos foram notificados.Segundo o secretário de Meio Ambiente de Cabo Frio, Juarez Lopes, o trabalho para evitar aglomeração começou a ser realizado “intensamente” na sexta, mas as pessoas insistem. A fiscalização atua, a aglomeração é dispersada e, logo depois, o povo volta.Ainda de acordo com Juarez, a situação se repete em diversos pontos da cidade, como o Boulevard Canal, o bairro da Passagem, a rua Porto Alegre e o distrito de Tamoios.“É assustador. É como enxugar gelo”, definiu o secretário em conversa com a reportagem sobre a enxurrada de denúncias.Na segunda-feira (15), por exemplo, um vídeo (ver abaixo) mostra a ação da Prefeitura para encerrar um evento na Rua Fortaleza, nas Palmeiras.Cerca de 300 pessoas estavam no local com som alto. A denúncia foi feita por uma vizinha incomodada com o barulho, que encaminhou a reclamação para a secretaria de Meio Ambiente.Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, até a noite de segunda, duas casas particulares haviam sido notificadas no município por realização de festas clandestinas com venda de ingressos.A Prefeitura informou que também atuou no local ao longo do feriadão para coibir a atuação de flanelinhas, assim como fiscalizar o funcionamento indevido de barracas.Na ação, foram aplicadas multas e uma suspensão da licença de funcionamentos. Embarcações de passeio também receberam notificação por promover aglomeração.Além disso, as equipes autuaram bares e estabelecimentos que desrespeitaram os decretos municipais para prevenção contra a COVID-19 em locais como o bairro da Passagem e a rua Porto Alegre. O Boulevard Canal, outro ponto badalado de Cabo Frio, também foi alvo de fiscalização.Só no distrito de Tamoios, 30 estabelecimentos, como bares, quiosques e restaurantes, foram notificados durante o fim de semana. A Prefeitura afirma que foram aplicadas advertências por funcionamento fora do horário permitido, uso indevido do espaço público, poluição sonora e violação das normas de combate à COVID-19.Confira algumas das ações da Prefeitura que flagraram aglomerações em Cabo Frio: