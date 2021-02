Por Renata Cristiane

Publicado 16/02/2021 14:27 | Atualizado 16/02/2021 14:28

Your browser does not support the video tag.

- O tempo ensolarado em pleno feriadão de Carnaval foram alguns dos componentes responsáveis por deixar a Praia do Forte, em Cabo Frio, lotada nesta terça-feira (16). Com temperatura de 30ºC, a areia da praia em alguns trechos mal podia ser vista por causa da quantidade de pessoas. O mar estava calmo e alguns banhistas foram se refrescar.Em relação a Pandemia de COVID-19, nem sinal de preocupação. Gente sem máscara para todos os cantos e o distanciamento social, claramente, não foi cumprido. Nem parece o mesmo local onde a polícia teve que jogar bomba de efeito moral para dispersar aglomeração na última segunda (15).Só em Cabo Frio, 310 pessoas já haviam falecido por conta da COVID-19 do começo da Pandemia até segunda. O número de casos confirmados da doença no município já chega a 6.810. No ritmo desse Carnaval, abarrotado de festa e aglomeração, não deve demorar muito para essa conta crescer.