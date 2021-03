Por O Dia

Publicado 08/03/2021 17:49 | Atualizado 08/03/2021 17:50

O início da programação aconteceu no auditório da prefeitura Divulgação

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Prefeitura de Cabo Frio está realizando extensa programação em Tamoios no decorrer de todo este mês. As ações começaram nesta segunda-feira (8), a partir das 10h, no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, no bairro Santo Antônio, com a ação de conscientização social “Lugar da Mulher é onde ela quiser”. Todas as atividades estão sendo organizadas pelas equipes do Gabinete da Vice-Prefeita, Magdala Furtado.Segundo a secretária-adjunta de Ações Estratégicas em Tamoios, Débora Almeida da Silva, nesta segunda-feira (8) são realizadas várias atividades no ginásio, entre elas, atendimentos jurídicos, sociais e de saúde."Foi uma ação de conscientização social em que teremos atendimento a mulheres para tirar dúvidas sobre a Lei Maria da Penha, além de outras atividades com apoio de diversas secretarias municipais, ONGs, advogados e assistentes sociais. A Coordenadoria da Melhor Idade vai fazer o cadastramento do estacionamento para idosos. A Coordenadoria da Criança e Adolescente estará instruindo o público sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A equipe do CRAS faz o cadastramento do Bolsa Família, além de tirar dúvidas sobre o programa. A Prolagos está cadastrando cidadãos de baixa renda e o Procon orienta sobre a defesa do consumidor”, explicou Débora.A secretária-adjunta destaca ainda que todas as medidas de prevenção à Covid-19 estão sendo aplicadas durante o evento.“Estamos todas as medidas de segurança sanitária de acordo com as normas vigentes, reduzindo o público, promovendo distanciamento entre os presentes, além de controlar a entrada oferecendo gratuitamente máscaras de proteção, higienização e aferição de temperatura”, adiantou.A programação do mês da mulher também terá espaço para o esporte. Nesta segunda-feira (8), na subprefeitura de Tamoios (Unapark), começam as inscrições para a “Corrida da Mulher”, que será realizada no dia 27 de março, a partir das 7 horas, na Praia de Unamar.No dia 13, a partir das 10 horas, na feirinha do Pontal Santo Antônio, haverá aula de artesanato para mulheres e roda de capoeira, enquanto no dia 15, a partir das 10h, na Escola Municipal Justiniano de Souza, no bairro Maria Joaquina, será realizada nova ação de conscientização social nos mesmos moldes da realizada no ginásio de Tamoios.Já no dia 19, a partir das 16h, no auditório da Faculdade Teológica em Unamar, serão realizadas várias atividades, entre elas, a palestra sobre “Empoderamento da Mulher”, aula de auto maquiagem e sorteio de brindes. E no dia 21, a partir das 10h, será a vez da Praça do Zaquel, no Angelim, receber a ação de conscientização social.Fechando a programação no dia 28, a partir das 10h, será realizada mais uma ação de conscientização social “O Lugar da mulher é onde ela quiser”, desta vez, na praça de Botafogo.