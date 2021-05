Um comunicado afixado na porta da agência afirma que o fechamento é por tempo indeterminado ou após manifestação do contrário pela empresa. Renata Cristiane (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 20/05/2021 17:56

Quem se dirigiu à Agência do Banco do Brasil, localizada próxima à Praça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio, precisou procurar atendimento em outro local. O lugar foi fechado ao público por tempo indeterminado nesta quinta-feira (20), por conta de um surto de Covid-19 que atinge mais da metade dos funcionários.

Se o contratado testar positivo e tiver trabalhado presencialmente nas últimas 72h, de acordo com os protocolos seguidos pelo Banco, o expediente deve ser encerrado e a agência higienizada. O indivíduo deve permanecer afastado e as horas não trabalhadas de toda a equipe devem ser garantidas.

O Dia disseram que não foram informados quando essa agência será reaberta. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do BB, mas sem sucesso. Apesar disso, um comunicado afixado na porta da agência afirma que o fechamento é por tempo indeterminado ou após manifestação do contrário pela empresa. Informe fixado na porta da agência Renata Cristiane (RC24h) Funcionários que conversaram com a reportagem dodisseram que não foram informados quando essa agência será reaberta. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do BB, mas sem sucesso. Apesar disso, um comunicado afixado na porta da agência afirma que o fechamento é por tempo indeterminado ou após manifestação do contrário pela empresa.

Com acesso interrompido, o BB disponibiliza os seguintes canais para atendimento:

App Banco do Brasil disponível para smartphones;

Atendimento por WhatsApp (61) 4004-0001 e redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin);

Internet banking;

Terminais de Autoatendimento;

Banco 24h;

Lotéricas;

Correspondentes Bancários;

Central de Relacionamento BB (4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas e 0800 729 0001 – demais regiões).