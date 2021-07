Os ambulantes que trabalham com carrinhos, e atuam na Praia do Forte, devem comparecer para o recadastramento nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de agosto - Divulgação

Publicado 30/07/2021 18:51

Na Região dos Lagos, o recadastramento obrigatório para pessoas físicas detentoras de autorização municipal para o exercício de comércio ambulante nas praias de Cabo Frio tem novo cronograma. A medida consta do Edital Semosp/ADLIF N º3/2021, publicado nesta quinta-feira (29) na edição Nº 251 do Diário Oficial (página 5). O certame com todas as informações pode ser acessado no Portal da Transparência da cidade