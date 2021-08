A Feira do Produtor Rural conta também com a culinária quilombola e com as comidas típicas da zona rural do município - Divulgação

A cada nova edição, a Feira do Produtor Rural de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está se consolidando como o evento da família cabo-friense. Neste domingo (29), a atração será a artista plástica Clikilson, que é de Cabo Frio, e estará no Parque de Exposições de Tamoios retratando o ambiente nas telas de pintura.

“Será um momento de arte ao vivo”, contou a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, responsável pela organização do evento. De acordo com ela, além de artes plásticas, o artesanato local também terá destaque, trazendo talentosos artesãos da cidade.

A Feira do Produtor Rural acontece quinzenalmente, aos domingos, das 10h às 17h, no Parque de Exposições de Tamoios, que fica na Fazenda Campos Novos. Além das apresentações culturais, o evento conta com a participação dos agricultores do município oferecendo produtos de qualidade, que carregam a chancela do Selo do Produtor Rural de Cabo Frio.

“Nada melhor do que comprar frutas, legumes e hortaliças frescas, que saíram da horta. Ou aquele queijo delicioso, feito de forma artesanal, entre outros produtos que só são encontrados em nossa cidade”, afirma a secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito.

A Feira do Produtor Rural conta também com a culinária quilombola e com as comidas típicas da zona rural de Cabo Frio.

“Temos também atrações culturais e de entretenimento como a feirinha de artesanato, feira de livros, passeio de pônei, música ao vivo, brincadeiras para crianças e muito mais. Os domingos de feira são agradáveis e voltados para a família”, afirma a secretária.

A Fazenda Campos Novos fica no Km 123, da Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106). O acesso ao Parque de Exposições de Tamoios é gratuito e o uso de máscara é obrigatório.