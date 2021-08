Posto de gasolina em Cabo Frio, Região dos Lagos - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/08/2021 16:52

Com o nono aumento no preço dos combustíveis desde o início do ano, munícipes de Cabo Frio e Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, estão pagando, em média, R$6,79 pelo litro da gasolina comum. Já o combustível “podium”, pode ser encontrado até R$8,29.



A alta nos valores acontece por conta dos reajustes realizados pela Petrobras nas refinarias do país, que têm como referência preços internacionais do petróleo, além do câmbio. Atualmente, com o real desvalorizado, a empresa acumula uma alta de 51%.



E na mesma proporção que o valor, as reclamações também crescem. Bruno Braga, frentista do Posto das Dunas, em Cabo Frio, afirma que, além do movimento ter diminuído, muitos clientes o culpabilizam pela alta. “Isso acontece por estarmos na linha de frente, e até tentamos explicar que não é nossa culpa, mas é muito difícil, pois a maioria não entende”, afirmou.



Já em Búzios, a Servidora Pública Maria Cecília Isaurralde, afirma que os moradores do município se sentem lesados por conta do aumento abusivo. “Nem em São Paulo (o preço) chegou a R$7,00, e a gente está tendo um aumento considerável. Muitas pessoas estão trocando seu meio de condução, de carro, para vans. Alguns até preferem abastecer em outros municípios” dispara, revoltada.



Os moradores da região não são os único prejudicados. Quem vem a trabalho, ou tem família em algum dos municípios, corta um dobrado para manter o veículo abastecido.



João Pedro de Araújo, natural de Cabo Frio e morador de Niterói, comenta como a diferença dos valores entre os dois municípios prejudica suas visitas à cidade natal.



“Aqui (em Niterói), o valor está em torno de R$6,21, sendo em média 8% mais barato que o preço da litragem em Cabo Frio, o que prejudica muito minhas idas à região. Além disso, o alto valor dos pedágios, faz com que precise medir demais as visitas aos meus amigos e parentes”, disse João Pedro.



De qualquer forma, assim como a certeza de que as águas das praias de Cabo Frio e Armação dos Búzios são cristalinas, ao que depender do Governo Federal, é certo de que os valores de agora, são melhores do que os da semana que vem.