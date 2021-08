As vagas se dividem em prazo determinado e indeterminado, de 40 e 44 horas semanais - Divulgação

Publicado 25/08/2021 16:56

O Sesc RJ abriu 50 vagas de emprego de níveis fundamental, médio e superior na nova unidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, que será instalada no antigo Caribe Park Hotel, adquirido recentemente pela instituição.

As vagas se dividem em prazo determinado e indeterminado, de 40 e 44 horas semanais. As inscrições devem ser feitas em www.sescrio.org.br, seção “Trabalhe Conosco”, até este domingo (29).

As oportunidades são para Assistente de Compras (1), Atendente de Recepção (3), Auxiliar de Cozinha (1), Auxiliar de Esporte (3), Auxiliar de Serviços Gerais (4), Bombeiro (1), Camareiro (12), Confeiteiro (1), Copeiro (4), Cozinheiro (1), Eletricista (2), Garçom (3), Guardião/Operador de Piscina (4), Nutricionista (1), Pedreiro (1), Pintor (1), Porteiro/Maleiro (2), Roupeiro (2), Supervisor de Cozinha (1), Supervisor de Governança Hoteleira (1) e Técnico de Suporte Local (1).

A unidade de Cabo Frio é a 22º do Sesc RJ no estado, a primeira na Região dos Lagos. O hotel possui 132 apartamentos com 528 leitos, duas piscinas (adulto e infantil) com toboágua, saunas seca e a vapor e quadras esportivas, entre outras comodidades. Além de hospedagem e lazer, o Sesc RJ pretende oferecer ao público serviços das suas demais áreas de atuação: assistência, cultura, saúde e educação.

A ideia é que a nova unidade impulsione o desenvolvimento socioeconômico de Cabo Frio e do entorno, formado por municípios como Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. A estimativa é atender cerca de 190 mil hóspedes por ano.