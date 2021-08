Na ação foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, três munições intactas e 138 pinos de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/08/2021 16:56

Um homem foi preso após fazer uma criança refém e trocar tiros com a Polícia Militar nesta quinta-feira (26) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Durante um patrulhamento pela comunidade, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi acionado pelo Serviço Reservado (P2), com informações de que o elemento, identificado como ’01 da Favela do Lixo’ estaria no local.

As equipes montaram um cerco tático e, ao perceber a presença dos agentes, o homem atirou contra os policiais e fugiu para uma casa, onde fez uma criança refém.

Os policiais negociaram a liberação da família e, já baleado, o criminoso se entregou. Durante a ação, um cabo da Polícia Militar foi atingido de raspão no peito.

Segundo a corporação, o agente e o traficante foram encaminhados para uma unidade de saúde e receberam alta após o atendimento.

O elemento foi levado para a 126ª DP, autuado e preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Na ação foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, três munições intactas e 138 pinos de cocaína.