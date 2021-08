O Canto do Pescador é uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, com o objetivo de divulgar os talentos e homenagear a cultura pesqueira e a figura do pescador cabo-friense - Divulgação

Publicado 27/08/2021 17:13

O fim de semana em Cabo Frio, na Região dos Lagos, começa com mais uma apresentação do projeto Canto do Pescador, às margens do Canal Itajuru, próximo ao Monumento ao Pescador. Nesta sexta-feira (27), a partir das 18h30, a Escola de Música Acorde Maior, de Tamoios, será a grande estrela da noite. No repertório, desde música nordestina até o pop internacional, dando uma pincelada no forró e na MPB.

Segundo o músico André Moraes, proprietário da escola, a apresentação contara com a participação de alunos e professores que tocarão baixo acústico, muito utilizado em orquestras, teclado e flauta transversa. No canto, o aluno Luis Miguel.

“Somos o principal polo de cultura e música de Tamoios. Nossa escola está atuando em Cabo Frio há seis anos. Ficamos localizados em Unamar”, conta André Moraes.

O Canto do Pescador é uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, com o objetivo de divulgar os talentos e homenagear a cultura pesqueira e a figura do pescador cabo-friense.