Secretaria de Saúde estará no local realizando diversos serviços como exames preventivos, acompanhamento do Programa Bolsa Família - Internet

Secretaria de Saúde estará no local realizando diversos serviços como exames preventivos, acompanhamento do Programa Bolsa FamíliaInternet

Publicado 29/08/2021 22:00

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, realiza nesta segunda-feira (30), o mutirão de atendimento de saúde para os moradores dos quilombolas de Maria Romana, Espírito Santo e adjacências.

A ação será na Estratégia Saúde da Família (EFS) do Araçá das 9h às 15h.

As equipes da secretaria de Saúde estarão no local realizando diversos serviços como exames preventivos, acompanhamento do Programa Bolsa Família, atualização e inscrição no CadÚnico e vacinação.

A atividade conta com apoio da secretaria de Assistência Social e da empresa de transporte coletivo, Auto Viação Salineira.

A iniciativa faz parte de uma série de atuações e estratégia do governo municipal para atender e levar mais saúde aos moradores da zona rural.

De acordo com a secretaria de Saúde de Cabo Frio, a expectativa é levar os serviços para os demais quilombos do município até o fim deste ano.