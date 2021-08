Agentes confiscaram materiais em lojas dos bairros São Cristóvão, Jardim Esperança e Jacaré. - Letycia Rocha (RC24h)

Agentes confiscaram materiais em lojas dos bairros São Cristóvão, Jardim Esperança e Jacaré.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/08/2021 17:05

A Polícia Civil deflagrou, no início da manhã desta segunda-feira (30), uma operação contra a pirataria no comércio de Cabo Frio, na Região dos Lagos do rio de Janeiro.

A ação, coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), busca cumprir 30 mandados de busca e apreensão.

Segundo informações, os agentes confiscaram materiais em lojas dos bairros São Cristóvão, Jardim Esperança e Jacaré.

Um dos estabelecimentos, que vende acessórios para celular, no centro da cidade, acabou tendo os produtos confiscados pelos agentes, que chegaram no momento em que funcionários baixavam as portas.

A operação segue durante o dia e, conforme relatos de internautas, várias lojas do ramo de telefonia e acessórios, assim como vestuário, que vendem produtos oriundos de pirataria, continuam sem funcionar na tarde dessa segunda.