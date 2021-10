A ocorrência foi registrada na 126ª DP e, até o momento, a dupla não foi capturada. - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 126ª DP e, até o momento, a dupla não foi capturada.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/10/2021 15:23

Uma loja de produtos praianos, no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi alvo de criminosos no fim da manhã desta segunda-feira (4). Dois elementos invadiram o estabelecimento, rederam as funcionárias e furtaram diversos produtos, além de celulares.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os assaltantes passam pelo estabelecimento, localizado na Rua Mario Quintanilha, e voltam para cometer o crime, por volta das 10h40 (o horário mostrado pela câmera estava desconfigurado).

Conforme um familiar das vítimas, a dupla entrou na loja e levou as duas funcionárias, que são filhas do proprietário, para os fundos. Um dos criminosos estava com uma arma na cintura.

“Ele levantou a blusa para elas, para mostrar a arma e falaram para elas que não iriam ‘esculachar'”, contou.

Em seguida, eles deram início ao roubo de várias mercadorias da loja, “encheram uma mochila”, e levaram ainda os dois celulares das vítimas.

A ocorrência foi registrada na 126ª DP e, até o momento, a dupla não foi capturada.