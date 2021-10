O homem é apontado como autor de diversos roubos de cargas de remédios e cigarros na Região dos Lagos - Letycia Rocha

O homem é apontado como autor de diversos roubos de cargas de remédios e cigarros na Região dos LagosLetycia Rocha

Publicado 11/10/2021 13:28

Um homem apontado como autor de diversos roubos de cargas de remédios e cigarros na Região dos Lagos foi morto durante um confronto com a Polícia Militar no último sábado (9), em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu uma denúncia de que o elemento, identificado como R.R.M., de 24 anos, estava escondido na Rua Vista Alegre, no bairro Porto do Carro.

Ao perceber a chegada dos policiais no local, o criminoso entrou em fuga com uma arma em mãos. Ao ser cercado pelos agentes, o acusado apontou a arma para a guarnição e acabou sendo atingido como pronta-resposta, indo a óbito no local.

Na residência onde o elemento estava escondido, os policiais arrecadaram 35 caixas de remédio, produtos de roubo em São Pedro da Aldeia, além de chaves e documento de um carro roubado há poucos dias. Ainda durante a ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, 16 munições calibre 9mm e cinco rádios transmissores com base.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP).