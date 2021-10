Faltando pouco mais de um mês para a alta temporada, as grandes crateras trazem prejuízo a motoristas e também aos turistas - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 15/10/2021 13:53

Os buracos nas ruas de Cabo Frio, na Região dos Lagos, já se tornaram um problema rotineiro enfrentado pelos moradores da cidade. Faltando pouco mais de um mês para a alta temporada, as grandes crateras trazem prejuízo a motoristas e também aos turistas, que já voltaram a frequentar o município.



O problema toma conta de todos os pontos da cidade. Na Estrada do Guriri, que dá acesso ao Peró, bairro que abriga uma praia contemplada pelo certificado internacional da Bandeira Azul, o cenário é catastrófico. Motoristas tem que desviar utilizando a via na direção contrária, o que traz grande risco de acidente e causa engarrafamento em horários de pico. Em dias chuvosos e durante a noite, a situação é ainda pior, já que fica impossível ter noção do tamanho do perigo.



Há quem diga que Cabo Frio já pode ser eleita a capital dos buracos. Christian Rodrigues veio visitar a cidade e saiu no prejuízo. “Eu tô com ódio. Passei o fim de semana aí numa pousada que não foi barata e quando saí pra vir embora, passei num buraco que destruiu o carro. Alguém paga? Prefeitura? Ninguém. Cabo Frio já foi boa, o bom turista não volta” (sic), disse o turista.

Faltando pouco mais de um mês para a alta temporada, as grandes crateras trazem prejuízo a motoristas e também aos turistas Sabrina Sá (RC24h) No bairro Jardim Esperança, não é diferente. No cruzamento da Rua Davi Garcia da Rocha com a Rua Lourival Franco de Oliveira, que já é um local que exige atenção do motorista por conta do grande fluxo de pessoas, carros e ciclistas, dois buracos se abriram no caminho.

Em março deste ano, a Prefeitura de Cabo Frio com fechou um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), para o fornecimento de insumos e materiais para a execução de obras nas ruas da cidade, mas o resultado ainda não foi visto pela população.



Em resposta ao Portal Rc24h, o governo municipal informou que a licitação para a compra de massa asfáltica está na fase final para a contratação da empresa que irá fornecer o produto. “A previsão é de que o asfalto contratado esteja disponível a partir do mês de novembro, possibilitando a intensificação do trabalho de recapeamento das ruas e avenidas do município. Enquanto isso, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos segue realizando reparos emergenciais em todos os bairros”, disse em nota.



No caso das estradas estaduais de acesso ao município, como a RJ-140, a RJ-102 e a RJ-106, a Prefeitura afirmou que a responsabilidade pelo serviço é do Governo do Estado, mas mesmo assim, também realiza reparos emergenciais nesses trechos sempre que solicitada.



Para evitar maiores transtornos, moradores da Rua Leonor de Azevedo Santa Rosa, sinalizaram a 'armadilha' com entulho e um caixote.