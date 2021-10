Após um cerco, a PM abordou o automóvel com dois ocupantes. - Letycia Rocha

Após um cerco, a PM abordou o automóvel com dois ocupantes. Letycia Rocha

Publicado 12/10/2021 21:13

Dois homens foram presos no bairro Braga, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (11), em um carro clonado. De acordo com a Polícia Militar, a dupla é oriunda de São Gonçalo e confessou que estava na região para roubar cargas de cigarros.

Os elementos foram capturados após informações entre agentes da Polícia Rodoviária Federal e o comando da 1ª CIA do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), de que um veículo Fiat Fiorino de cor branca, possivelmente clonado, estaria vindo para Cabo Frio.

Após um cerco, a PM abordou o automóvel com dois ocupantes. Eles estavam com dois aparelhos celulares e um bloqueador de sinal. Os criminosos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde informaram estar na Região dos Lagos para cometer roubo de cargas de cigarros junto com outros homens que estariam em um GM Prisma de cor vermelha.

O outro carro foi abordado por policiais do 35º BPM de Itaboraí na BR-101, próximo ao viaduto de Manilha, na Região Metropolitana, com quatro elementos a bordo. Todos foram conduzidos para a 71ª DP.

Após perícia, foi constatado que a Fiorino se tratava de produto de roubo, com quatro perfurações de arma de fogo de grosso calibre na lataria. A dupla presa em Cabo Frio reconheceu, por fotos, que os elementos presos em Itaboraí seriam os contratantes do serviço, no qual seriam os transportadores da carga roubada.

Os dois permaneceram presos na 126ª DP e foram autuados pelo crime de receptação. Os outros quatro criminosos permaneceram acautelados na delegacia de Itaboraí para apreciação da autoridade policial.