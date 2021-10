Na mesma rua, os agentes apreenderam 69 pinos de cocaína após uma troca de tiros com traficantes. - Letycia Rocha (RC24h)

Na mesma rua, os agentes apreenderam 69 pinos de cocaína após uma troca de tiros com traficantes.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/10/2021 14:16

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (14). Identificado como G.S.G., de 19 anos, foi capturado durante um patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT) na rua Trindade.

Segundo a PM, ao ser abordado, o rapaz “tentou se desfazer de algo”. Os agentes constataram se tratar de entorpecentes. Em busca pela localidade, foram apreendidos 114 pinos de cocaína, sete buchas de maconha e R$ 30 em espécie.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) e autuado por tráfico de drogas.

Na mesma rua, os agentes apreenderam 69 pinos de cocaína após uma troca de tiros com traficantes. O material foi encaminhado para a 126ª DP.