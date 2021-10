O crime aconteceu em novembro do ano passado e o casal, segundo informação da polícia, teria sido contratado por duas mulheres do estado do Amazonas - Andrea Reys (RC24h)

Publicado 17/10/2021 21:24

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam nesse sábado (16), na Rasa, em Búzios, Região dos Lagos, um casal acusado de ter matado um homem a tiros, em Unamar, por conta de uma dívida de R$ 5 mil. Os agentes realizaram a ação em cumprimento à operação ‘Quinto Mandamento’. O crime aconteceu em novembro do ano passado e o casal, segundo informação da polícia, teria sido contratado por duas mulheres do estado do Amazonas para cobrar o valor devido, referente a venda de um terreno.



Ainda de acordo com a polícia civil, a vítima, identificada como Círio da Cruz, foi baleado em frente a sua residência no bairro da Rasa durante a cobrança efetuada pelos autores. Logo após ser baleado, a vítima foi levada a um outro local, onde foi executado.



“Durante as investigações, foi descoberto um áudio em que a vítima grava a própria Morte, pois Círio estava com o gravador ligado durante a cobrança dos autores”.



O casal foi preso em uma residência, no bairro Rasa, por volta das 6h, após levantamento de dados do setor de inteligência. Na busca foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

A operação também contou com o apoio da Policia Civil do Estado do Amazonas, a qual cumpriu mandado de prisão contra uma mulher naquele estado, apontada como uma das mandantes do crime.