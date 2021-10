A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP). - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/10/2021 14:14

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (18) na comunidade da Rainha da Sucata, no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a PM, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu informações sobre elementos armados que estariam abordando veículos no interior da comunidade. Os agentes foram até a Rua Dr. Cardoso da Fonseca, onde encontraram cinco criminosos que, ao perceberem a presença policial, deram início a uma troca de tiros.

Ao cessar fogo, a PM encontrou o traficante, identificado como W.S.A., conhecido como Delacruz, de 27 anos, caído no chão, ao lado de uma pistola calibre 9mm e uma sacola com um carregador e 12 munições 9mm, além de dois estojos deflagrados, 81 buchas de maconha, 43 pedras de crack e 11 pinos de cocaína.

Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP). O elemento possuía quatro passagens por tráfico e uma por roubo.