Até10h, o posto teria cerca de 50 idosos aguardando imunização contra a COVID-19, que só começaria depois de terminada as vacinações infantis.Laís Vargas (RC24h)

Publicado 23/11/2021 17:23

Nesta terça-feira (23), o posto de Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, iniciou o dia com uma fila enorme. Quem procurava o ‘postinho’ para vacinações estava enfrentando uma espera de até uma hora. O motivo é que grande parte dos funcionários da saúde do local estão realizando uma paralisação pedindo o pagamento de uma verba de abono que foi sugerida pelo Legislativo. Até 10h, o posto teria cerca de 50 idosos aguardando imunização contra a COVID-19, que só começaria depois de terminada as vacinações infantis.

O Portal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio, que informou que uma equipe de suporte foi direcionada ao local, e o atendimento está mantido na unidade. A paralisação está sendo feita por quatro servidores que estavam escalados nesta terça-feira (23) como escribas, que são os profissionais que preenchem e inserem as informações dos pacientes no sistema. De acordo com o município, eles não cumpriram a escala de serviço acordada.

A prefeitura informa ainda que este grupo reivindica o pagamento de uma verba de abono que foi sugerida pelo Legislativo, e esclarece que essa proposta, que ainda precisa ser aprovada na Câmara Municipal, seria válida somente para o orçamento do ano de 2022. Sendo assim, não existe possibilidade para um abono imediato.

A Secretaria de Saúde enviou um comunicado oficial aos servidores esclarecendo sobre a situação, indicando o impacto que uma eventual paralisação poderia causar no atendimento para a população e solicitando a volta imediata destes profissionais aos seus postos de trabalho.