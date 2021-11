Projeto reverte parte dos tickets alimentação e refeição de funcionários para compra de suprimentos à população de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama e Rio das Ostras - Divulgação

Publicado 23/11/2021 18:49

Desde julho deste ano, colaboradores da PetroRio se mobilizam para apoiar comunidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama e Rio das Ostras, que são cidades da Região dos Lagos. A iniciativa social da maior companhia independente de óleo e gás do Brasil reverte parte do valor dos tickets refeição e alimentação dos funcionários para compra de suprimentos a famílias de agricultores, pescadores e marisqueiras locais, sendo que a empresa dobra o valor total doado. Mensalmente, cerca de 100 famílias recebem cestas básicas e mil quentinhas são distribuídas nesta iniciativa. Além de cobertores, roupas e kits de higiene, que contemplam absorventes femininos para mulheres em situação de pobreza menstrual.



A iniciativa abrange parte das famílias que participam do PEA Rede Observação, projeto de educação ambiental desenvolvido pela PetroRio em 11 municípios da área de influência dos campos de Polvo, Frade e Tubarão Martelo, no sul da Bacia de Campos. “Temos o compromisso permanente de contribuir com o desenvolvimento destas comunidades por meio de uma escuta ativa e próxima. A mobilização da nossa equipe é natural, a partir do momento que a empresa possui a cultura de trabalhar fortemente o sentimento de ‘dono’ em cada colaborador. Uma forma da empresa e nossos colaboradores evidenciarem este sentimento é através da solidariedade e da empatia, principalmente em tempos de pandemia que aumentaram ainda mais o cenário de vulnerabilidade e insegurança alimentar das famílias atendidas”, afirma Marcelo Santux, gerente de Sustentabilidade da PetroRio.



Os alimentos utilizados na produção das quentinhas são comprados dos próprios agricultores familiares do assentamento de Cantagalo, em Rio das Ostras, grupo que é atendido pelos projetos da empresa. A parceria possibilita o escoamento da produção e fortalece a geração de renda localmente.



Sobre o PEA Rede Observação



A PetroRio atua na Bacia de Campos, com o Projeto de Educação Ambiental, desde 2014. Atualmente, está presente em nove municípios do Estado do Rio e dois do Espírito Santo. São mantidos Observatórios Socioambientais que promovem atividades educativas com grupos em situação de vulnerabilidade, utilizando ferramentas de comunicação popular para apoiar o fortalecimento destas comunidades e a qualificação da participação delas na gestão ambiental pública.

