Um homem ainda não identificado, morreu em plena areia da praia do Forte após ser baleado Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/12/2021 20:17 | Atualizado 11/12/2021 20:29

Fim de tarde de sábado (11), de pavor, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Um tiroteio deixou um homem morto e outras quatro pessoas feridas. O crime foi registrado na altura da Praça dos Quiosques, na areia, onde as pessoas tomavam sol. A praia estava lotada.



As vítimas sobreviventes foram socorridas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão. Já o corpo do homem em óbito, permanece nas areias da praia, aguarda remoção para o Instituto Médico Legal (IML).



A Polícia Militar informou que o policiamento no local foi reforçado e diligências estão sendo realizadas para localizar os criminosos.



Banhistas que estavam na praia no momento dos disparos ficaram aterrorizados e houve muita correria.



Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas, nem a motivação e autoria do crime.



A ocorrência será registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).



*Matéria em atualização.

Tiroteio na Praia do Forte, em Cabo Frio, resultou em quatro feridos e uma pessoa morta, nesse fim de tarde de sábado (11).#ODia pic.twitter.com/RUSMXB2Uvj — Jornal O Dia (@jornalodia) December 11, 2021