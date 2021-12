O patrulhamento no local foi intensificado - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 29/12/2021 18:49

Na madrugada desta quarta-feira (29), a Polícia Militar teve que atuar em um tumulto com aglomeração que acontecia na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



De acordo com a PM, a ação de dispersão e recolhimento de caixas de som teve início por volta das 22h. Depois disso, o patrulhamento no local foi intensificado, sendo necessária atuação de todas as equipes envolvidas para dispersar a multidão.



Testemunhas afirmam que os policiais utilizaram bomba de gás lacrimogêneo durante a operação.



Um vídeo feito durante a madrugada mostra a Avenida do Contorno na esquina com Avenida Nilo Peçanha. A quantidade de pessoas reunidas dá uma prévia de como será a noite de 31 de dezembro, quando haverá dez minutos de queima de fogos. A previsão é de 800 mil visitantes na virada.