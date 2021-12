Inscrições para processo seletivo se encerram nesta quarta-feira (29) - Internet

Publicado 28/12/2021 19:45

O IBGE vai selecionar pessoas para trabalhar no Censo 2022. Para a Região dos Lagos estão disponíveis 664 vagas temporárias, sendo 390 para Cabo Frio. As inscrições para o processo seletivo se encerram nesta quarta-feira (29). Os interessados podem se inscrever pelo site

A taxa de inscrição para o processo seletivo simplificado de recenseador, conforme Edital 10/2021 , é R$ 57,50. A remuneração será de acordo com a produção. Os candidatos inscritos no CadÚnico e pertencentes a famílias de baixa renda têm direito à isenção da taxa de inscrição, e deverão solicitá-la no ato da inscrição. A prova objetiva será aplicada no dia 27 de março de 2022. Serão exigidos conhecimentos em Língua Portuguesa, Matemática, Ética no Serviço Público e Conhecimentos Técnicos.

Já a taxa de inscrição para as vagas de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) é de R$ 60,50. Os candidatos devem ter os ensinos fundamental e médio completos. No processo seletivo serão exigidos conhecimentos em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo, Noções de Administração e Situações Gerenciais, Ética no Serviço Público e Conhecimentos Técnicos. Para os aprovados na seleção, a remuneração para o ACM será de R$ 2.100,00; para o ACS R$ 1.700,00.

Também estão abertas as inscrições para as 2 vagas de agente censitário de administração e informática (ACAI), no município de Cabo Frio, com inscrição até o dia 10/01/2022 pelo site.