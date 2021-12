O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso - Letycia Rocha (RC24h)

Um homem de 21 anos, identificado como J.M.S.G., foi preso com uma carga de drogas nesta terça-feira (28) no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) circulavam pela rua Alcyr Jorge da Veiga, quando tiveram a atenção voltada para um elemento em atitude suspeita, com uma sacola em mãos.

Ao perceber a presença dos militares, o criminoso entrou em fuga, mas foi capturado logo em seguida. Ele estava com 29 buchas de maconha, 99 cápsulas de cocaína, R$ 37 em espécie e um aparelho celular.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. O material foi apreendido.