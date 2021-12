Prefeito de Iguaba grande, Vantoil Martins concedeu uma entrevista fazendo um balanço de 2021 e planos para 2022 - Luciano Mota

Prefeito de Iguaba grande, Vantoil Martins concedeu uma entrevista fazendo um balanço de 2021 e planos para 2022Luciano Mota

Publicado 27/12/2021 19:00 | Atualizado 27/12/2021 19:55

Vantoil Martins (CID), prefeito de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, tem muito o que comemorar nesse primeiro ano de gestão: apesar da pandemia, “que foi a parte difícil quando perdemos pessoas queridas e próximas”, conseguimos equilibrar as contas, realizamos importantes obras, colocamos as contas absolutamente em dia – assim como os salários. Somente agora em dezembro, injetamos cerca de R$ 20 milhões na economia local com os pagamentos de salário, de 13º e dos abonos (ao magistério e aos servidores em geral)”, disse.



É nota 10, então, prefeito? “Vou cravar uma nota 8 pelo conjunto da obra, mas se a população me dá 10 eu vou aceitar”, disse Vantoil, que foi entrevistado pelo Portal O Dia nesta segunda-feira (27).



De cara, já no começo da entrevista, Vantoil contou com exclusivdade que nesta terça (28) começa uma das obras mais aguardadas pela população, que é a pavimentação da Rua Alfeu Ferreira. “Vamos começar pavimentação, drenagem e meio fio. É uma obra há muitos anos cobrada pela população e que nós conseguimos tirar do papel”, salientou o prefeito de Iguaba.



A propósito, são, no momento, 30 ruas sendo pavimentadas simultaneamente. “Quando assumi, 80% das nossas ruas eram de terra e essa realidade está mudando”, completou Vantoil.



Ainda sobre obras, Vantoil disse que já quer começar janeiro fazendo diversas licitações e citou algumas prioridades, como a da obra de conclusão do prédio da creche do bairro Vila Nova (paralisada desde 2017); construção do mirante da Caixa d’água, na Pedreira; construção de novos píeres ao longo da orla; licitação para a Maria Fumaça, no bairro da Estação, enfim, será um ano de muito mais realizações do que já tivemos até aqui.



Todo esse avanço na infraestrutura da cidade se deve muito em parte ao aumento no valor do repasse mensal de royalties, que Vantoil conseguiu reverter neste ano, após a justiça dar ganho de causa na ação do município em face da ANP. Isso fez mais que triplicar essa fatia indenizatória.



“Estamos priorizando obras de infraestrutura, os royalties são um recurso finito e precisamos transformar a cidade em autossustentável. É com essa visão que estamos empregando esses recursos”, destacou.



Outro assunto destaque da entrevista foi a moeda social (ainda sem nome) que, a exemplo de Maricá, Arraial do Cabo e Cabo Frio, será implementada na cidade, no início do novo ano.



“Já encaminhei para a Câmara o projeto da moeda social e nosso objetivo é auxiliar cerca de 2 mil famílias. Estamos empolgados e bastante ansiosos em ver a moeda social em ação”.



VERDINHAS CANCELADAS: Vantoil Martins também comentou sobre a implantação das “Verdinhas”, modal de transporte gratuito por meio de bicicletas. Esse plano teve que ser adiado. “Infelizmente declinamos dessa ideia, com tristeza, considerando o alto valor para o funcionamento. Então, nesse primeiro momento não vamos implementar as verdinhas. Claro que teria enorme alcance social, esportivo e turístico, mas o custo é muito alto”, completou.



O prefeito de Iguaba também falou sobre consolidação do calendário de pagamento dos servidores, compra de prédios públicos, Zona Especial de Negócios (ZEN) e outros assuntos.



Confira a entrevista na íntegra: