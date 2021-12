Bandidos chegaram de moto no posto de combustíveis, localizado no 'Trevo de Búzios', na noite desta terça-feira (28) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/12/2021 19:08

Imagens do circuito de segurança de uma loja de conveniência, em um posto de combustíveis no ‘Trevo de Búzios’, às margens da RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, em Cabo Frio, flagraram um assalto na noite desta terça-feira (28).



Conforme os registros, dois homens chegam ao local em uma motocicleta e estacionam na frente do estabelecimento. Eles descem do veículo e rendem um frentista, o obrigando a entrar na loja. Já no interior, um dos criminosos desfere um soco no funcionário e, em seguida, a dupla começa a roubar mercadorias e dinheiro do caixa.



Cerca de um minuto depois, um cliente que chegou em um furgão, também é rendido por um dos elementos e obrigado a entrar na conveniência, onde tem o celular roubado.



E seguida, os bandidos saem do local e fogem na motocicleta.



Ao Portal O Dia, o proprietário do estabelecimento disse que os elementos levaram pouco mais de R$ 100 em espécie, além de mercadorias como bebidas e cigarros. Ele também afirmou que não vai registrar a ocorrência, “mas que policiais militares já estão em diligências”.



Até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso.