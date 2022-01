A operação deve ser retomada nesta sexta-feira (7) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/01/2022 13:51

Um turista está desaparecido desde a tarde desta quinta-feira (6) quando foi arrastado por uma onda na Praia do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Segundo informações, o homem estava dentro da água com mais duas pessoas quando o trio foi atingido por uma forte onda. A dupla conseguiu sair do local e o turista foi levado pelo mar.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas no local até às 19h, mas a vítima não foi encontrada. Nesta sexta-feira (7), a operação deve ser retomada.



ATENÇÃO AO FREQUENTAR PRAIAS

O Corpo de Bombeiros alerta para que banhistas fiquem atentos ao frequentarem as praias, principalmente em períodos de correnteza.



Bandeiras vermelhas são instaladas para sinalizar o perigo eminente. Não se deve arriscar o banho de mar com previsões de mau tempo e evitar o uso exagerado de bebidas alcóolicas.