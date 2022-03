Divulgado balanço policial do Carnaval na Região dos Lagos - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 03/03/2022 19:13

Foi divulgado na tarde desta quinta-feira (3) o balanço policial dos cinco dias de Carnaval (25/2 a 2/3) na Região dos Lagos. Conforme informações do 25º BPM, pelo menos 11 pessoas foram presas.



Dentre as apreensões de produtos ilícitos estão: 10 kg de maconha prensada, 421 buchas de maconha, 2 kg de cocaína prensada, 4.590 cápsulas de cocaína, nove litros de black lança e dois litros de loló.



Se tratando de armas de fogo, de acordo com os agentes, foram confiscados três revólveres calibre 38 e duas pistolas. Além disso, durante as ações, os policiais recuperaram seis veículos.



Já no Rio de Janeiro, ao todo, 504 pessoas foram presas pela Polícia Militar, sendo 39 armas de fogo apreendidas.



Número de afogamentos

Segundo o Corpo de Bombeiros, até a última segunda-feira (28), houve 30 resgates. Em 2021, durante o mesmo período, ainda conforme os dados disponibilizados, foram 17 salvamentos.



Já no Rio de Janeiro, os números são ainda mais altos. Durante o período de folia, no total, o Corpo de Bombeiros executou 800 resgates, sendo que quatro pessoas continuaram desaparecidas.