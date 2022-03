VÍDEO/ Apesar das câmeras de segurança, mulher furta celular e calçados de loja em Cabo Frio - Ludmila Lopes (Rc24h)

Publicado 02/03/2022 18:41

Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, furtou produtos dentro de uma loja de calçados no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no início da tarde desta quarta-feira (2). Segundo relato de uma das vendedoras, a meliante teria levado um par de sandálias da vitrine e o celular de outra colaboradora.



No vídeo, a senhora que furta os materiais está usando uma blusa floral branca, calça azul e máscara.



Imagens mostram a tática que a ladra usou para distrair a lojista: inicialmente, durante conversa, pediu que a mulher trouxesse sandálias para ela. Enquanto isso, aproveitou para observar o celular que estava sobre a bancada e ‘rondar’ o local, indo até a vitrine e voltando.



Ela desbloqueia o aparelho, observa o estado e o afasta do local em que estava, tornando mais fácil retirar o objeto dali.



Como se pode ver, “nem mesmo as câmeras a intimidaram”, como afirma a lojista. Após tantas idas e vindas, a gravação cedida à reportagem mostra o momento exato em que a mulher pega as sandálias na vitrine, coloca em sua bolsa e, depois de alguns minutos, pega o celular da colaboradora, guarda, e vai embora.



Após toda a situação, a loja realizou um boletim de ocorrência na 126ª DP (Cabo Frio), onde serão efetuadas as investigações.

Furto em outras lojas?

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, chamou atenção de algumas pessoas, que dizem conhecer a senhora de ‘outros carnavais’. De acordo com uma internauta, a mulher “parece a mesma que furtou na loja em que trabalhou anteriormente”.



Ainda no comentário, ela lamenta a situação. “Triste, são várias vítimas e não acontece nada. Quem fica com o prejuízo somos nós, que estamos ali trabalhando”, conclui.