Menino de 15 anos é baleado na cabeça em Cabo Frio Divulgação

Publicado 02/03/2022 14:29

Um adolescente de 15 anos levou um tiro na cabeça, na madrugada desta terça-feira (1º), no Morro do Limão, bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com informações do 25º BPM, o crime aconteceu pouco depois da meia-noite, no campo de areia que fica na comunidade.

O menor foi socorrido por populares e levado para a UPA do Parque Burle, mas não resistiu ao ferimento e faleceu.

Ainda conforme informações da PM, os policiais foram acionados pela UPA, onde pessoas informaram que a vítima havia sido baleada por suspeitos em um Honda Civic preto. O caso foi registrado na 126ª DP, onde a investigação será feita.