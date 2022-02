A vítima levou três pontos no braço, sendo liberada em seguida e encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia - RC24h (Letycia Rocha)

A vítima levou três pontos no braço, sendo liberada em seguida e encaminhada para a 126ª Delegacia de PolíciaRC24h (Letycia Rocha)

Publicado 27/02/2022 10:51

Uma mulher de 42 anos foi detida por agentes do Grupamento Operacional de Praia da Guarda Municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos, após esfaquear o próprio companheiro no final da tarde deste sábado (26), na Praia do Forte.

Segundo os agentes, o homem, de 32 anos, foi atingido com uma facada no braço esquerdo e precisou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Burle.

Ele jogava bola na areia no momento em que foi atingido pela mulher, que apresentava sinais de embriaguez.

A vítima levou três pontos no braço, sendo liberada em seguida e encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde prestou depoimento.

A autora do crime também foi ouvida na distrital, onde o caso foi registrado. Não há informações sobre a motivação da agressão.