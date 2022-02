Vizinha denuncia agressão a idosa em Cabo Frio - Print vídeo

Vizinha denuncia agressão a idosa em Cabo FrioPrint vídeo

Publicado 25/02/2022 19:44

Nesta sexta-feira (24), algumas pessoas contataram o Portal O Dia preocupados com a saúde de uma idosa moradora do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Na denúncia, os vizinhos falam sobre uma “agressão que acontece rotineiramente” e – o que choca mais ainda – é o fato da suposta agressora ser a filha da senhora, já de idade avançada.



Pelo relato, os vizinhos já estão cansados de denunciar os ataques às autoridades. Em dado momento, a polícia esteve no local para saber o que acontecia lá mas, como não teve nenhum flagrante do crime, não puderam fazer nada. Mesmo assim, as violências também não pararam.



O Portal entrou em contato com a secretaria da melhor idade de Cabo Frio, buscando uma solução para o acontecido. A secretária da pasta, Delamar Sant’Anna, respondeu que está ciente do caso, que chegou ao conhecimento dela nesta mesma sexta. “Estamos tomando todas as medidas cabíveis para que esse caso seja resolvido o mais rápido possível.”



Já angustiada por ouvir todo aquele sofrimento diariamente, nesta sexta (25) uma das vizinhas não aguentou e enfrentou a suposta agressora. Confira no vídeo abaixo.