Acesso dos ônibus de excursão ao município estará restrito. Previsão de ocupação hoteleira para o período é de 85% - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 25/02/2022 14:23

Cabo Frio, município da Região dos Lagos, já se prepara para o feriado de Carnaval, o período que antes era visto como a grande chance de alavancar a economia do município, voltou a ter expectativa ‘morna’. Com o novo aumento de casos de Covid-19 e o surgimento da variante Ômicron, desfile de blocos de rua ou qualquer outra programação em áreas públicas foram suspenso. Mesmo assim, é esperado um grande fluxo de turistas, como é tendência em grandes feriados. A expectativa é que pelo menos 400 mil turistas visitem a cidade entre esta sexta-feira (25) e a quarta-feira de cinzas (2).

De acordo com a secretaria de Turismo, a previsão de ocupação hoteleira para o período é de 85%.

O Aeroporto Internacional de Cabo Frio tem dez voos provenientes de Confins (Belo Horizonte) e Guarulhos (São Paulo) programados entre os dias 24 de fevereiro (quinta) e 1º de março (terça). As operações são das empresas Azul e Gol, disponibilizando 1.076 assentos para Cabo Frio.

Ações do Executivo

De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, uma das mudanças de regras para o período, é a restrição para a entrada de ônibus de turismo. Assim como ocorreu no Réveillon, somente os veículos previamente autorizados terão acesso, devendo permanecer no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT).

Veículos sem autorização da Prefeitura para a permanência no município serão impedidos de entrar e circular em Cabo Frio, a partir de 0h do dia 25 de fevereiro (sexta-feira) até às 23h59 do dia 2 março (quarta-feira). Esta medida se justifica pelo intenso trânsito previsto para o Carnaval na cidade.

Durante o período, a taxa de ocupação do TOT será de 120 veículos. Os ônibus só poderão se deslocar para outras cidades, sendo proibida a circulação em Cabo Frio, inclusive para embarque e desembarque de passageiros.

A Prefeitura de Cabo Frio vai interditar algumas avenidas e ruas para o trânsito e estacionamento de veículos. A interdição ocorrerá na Praia do Forte e em Tamoios, até às 5h do dia 7 de março.

A Secretaria de Saúde esclarece que o cenário epidemiológico passa por monitoramento constante e, caso necessário, novas medidas podem ser anunciadas.

Será respeitado o ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira (28/2), na terça (1º/3) e na quarta (2) até o meio-dia. Durante este período, ficarão garantidos os serviços essenciais, como atendimento médico de urgência, limpeza urbana e as atividades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança – Guarda Civil Municipal, Guarda Marítima e Ambiental e Defesa Civil.

Previsão é que 380 mil veículos passem pela RJ-124 durante o período

Começou, nesta quarta-feira (23), a Operação Especial de Carnaval 2022 na RJ-124, a ViaLagos. A previsão da concessionária é que 382 mil veículos passem pela via até o dia 7 de março, sendo a sexta-feira e o sábado (25 e 26) os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 35 mil e 40 mil veículos, respectivamente.

Em Cabo Frio, cidade para onde normalmente seguem a maioria dos turistas nessa época, a previsão é de grande movimentação, tal como ocorreu no Réveillon.

Decisão sobre realização do Carnaval teve impasse no município

A realização – ou não – do Carnaval 2022 em Cabo Frio virou motivo de impasse na Prefeitura. Inicialmente, o secretário de Turismo, Carlos Cunha, chegou a confirmar o cancelamento das festividades. Contudo, na sequência, Cunha recuou e disse que “tendência é pelo cancelamento”

No dia 11 de janeiro, a Associação dos Blocos de Cabo Frio (ABBACAF) informou o cancelamento do Carnaval de rua em 2022 através de uma nota.

Conforme o comunicado, a decisão foi tomada em reunião. Ficou decidido que nenhum dos 32 blocos associados estão autorizados a realizar quaisquer festividades referentes ao cronograma carnavalesco deste ano. Da mesma forma, a ABBACAF não produzirá eventos.

“Seguimos reafirmando nosso compromisso em fomentar a Cultura, gerar emprego e renda além de servir de importante ferramenta turística da nossa cidade no ano de 2023. Amamos o Carnaval, mas, acima de tudo, amamos a vida”, finalizou.

Em seguida, a Prefeitura cancelou oficialmente a folia no município.