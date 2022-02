Depois de ‘protesto’ de taxistas, Cabo Frio tem novas regras para desembarque de turistas durante o carnaval - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 26/02/2022 11:00

Após pressão feita por taxistas, na manhã de sexta-feira (25) de Carnaval na entrada do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), localizado na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana criou novas regras para o translado de turistas no período de carnaval.

A medida estabelece que o embarque e desembarque de passageiros em veículos de turismo vindos de outros municípios, a partir da meia-noite do dia 24 de fevereiro, até às 23h59m do dia 6 de março, deverão ser feitos exclusivamente no TOT. A Portaria complementa o Decreto Municipal Nº 6.777/2022, que proíbe a circulação de veículos de turismo nas ruas do município, durante o período do Carnaval.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, o transporte dos passageiros que desembarcarem no Terminal de Ônibus de Turismo até os meios de hospedagem deverá ser feito por meio de vans e/ou micro-ônibus destinados ao serviço de fretamento, desde que emplacados no município de Cabo Frio, e também por táxi e carros de passeio por aplicativos.

“Essa medida foi tomada com base no que ocorreu no feriado do Réveillon, quando os taxistas não conseguiram atender a demanda. Desta vez, optamos por expandir o serviço para as vans e micro-ônibus devidamente autorizados. Estes estarão com a listagem de passageiros fornecida pelos meios de hospedagens cadastrados no município e poderão fazer o transporte dos visitantes até os locais onde eles têm a reserva”, explica o secretário.

Ainda segundo Jefferson Buitrago, a medida só vale para os turistas que desembarcarem no TOT e no período que vai de 25 de fevereiro a 6 de março.

“Nosso objetivo é receber bem os visitantes que chegam na cidade, oferecendo um transporte mais ágil e organizado”, finaliza.

Pela manhã os taxistas impediram o acesso de um ônibus de turismo ao estacionamento. Eles fecharam a entrara do TOT com os carros e o ônibus ficou parado na avenida. Nenhum Guarda Municipal estava no local.