O corpo foi encontrado boiando nas águas do Canal Itajurú, próximo ao deck dos pescadores - RC24h (Luiz Felipe Rodrigues)

Publicado 28/02/2022 09:58 | Atualizado 28/02/2022 10:06

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, boiando, no Canal do Itajurú, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (28).



Moradores encontraram o corpo boiando próximo ao deck dos pescadores, que fica na altura do cemitério Santa Isabel.



Segundo testemunhas, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao remover a vítima, foi possível identificar diversas marcas, inclusive no pescoço, de que o homem havia sido esfaqueado.



No deck, vestígios de sangue corroboram com essa narrativa.



Testemunhas afirmam que o homem deve ter por volta de 30 anos, trajava bermuda e camiseta.



O Jornal O Dia entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para mais informações e aguarda retorno. Não há informações de quem poderia ter cometido o crime.

