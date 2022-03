O rapaz já tinha passagem por tráfico e foi novamente detido e levado para a 126ª DP, permanecendo preso. - Divulgação

Publicado 02/03/2022 14:19

Um homem, de 23 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira (28), em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo informações do 25º BPM, uma equipe do GAT fazia patrulhamento na comunidade Rainha da Sucata, quando avistou um indivíduo saindo de um terreno baldio com uma sacola nas mãos.

Policiais fizeram abordagem ao suspeito e recolheram a sacola, que continha 357 cápsulas de cocaína, 149 buchas de maconha e R$20,00.

